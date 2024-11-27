تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية موزمبيق

يستهل الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، مشواره مع البطولة الإفريقية "الكونفدرالية"، والتي يحمل لقبها في نسختها الأخيرة، عندما يستضيف فريق بلاك بولز الموزمبيقي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة، التي تضم كل من المصري البورسعيدي، وإنييمبا النيجيري، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ويدخل فريق الزمالك مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة، لما يمتلكه من تاريخ مواجهات كاسحة مع الفرق الموزامبيقية، بدأت من موسم 1997 أمام فريق فيروفيارو.

تاريخ المواجهات

واجه الزمالك أندية موزمبيق في البطولات الإفريقية 4 مرات من قبل، ونجح في الفوز 3 مرات، وخسر مرة وحيدة.

وفي المواجهات الأربعة استطاع الزمالك هز شباك الأندية الموزمبيقية بسبعة أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وكانت المواجهة الأولى للزمالك مع أندية موزمبيق عام 1997 أمام فريق فيروفيارو في ستاد القاهرة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت تفوق الزمالك بهدفين لهدف، سجلهم أكرم عبد المجيد وطارق السعيد.

وفي لقاء الإياب بذات العام، لعب الزمالك ضد فيروفيارو في ستاد مانشافا في موزمبيق ضمن دور المجموعات، انتهت بخسارة الأبيض بهدفين دون رد.

وجاءت ثالث تلك المواجهات عام 2002، في ستاد مانشافا أمام كوستا دي سول ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد، سجلهم عبد الحليم علي ووليد صلاح عبد اللطيف.

فيما جاءت المواجهة الرابعة والأخيرة أمام كوستا دي سول في ستاد القاهرة في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، عن طريق وائل القباني وحسام حسن وحازم إمام.