كثفت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة ظاهرة شركات السياحة الوهمية غير المرخصة قبل موسم الحج، حيث وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القطاعات الأمنية المعنية بشن حملات استباقية لضبط هذه الشبكات بهدف حماية المواطنين من الوقوع في براثن النصب والاحتيال.

وبحسب بيان الداخلية، أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 139 شركة سياحة غير مرخصة و8 مكاتب غير معتمدة خلال 10 أيام فقط، تبين زعمها تقديم خدمات بأسعار مخفضة على خلاف الحقيقة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين مجموعة من جوازات السفر والتأشيرات وبرامج الحج المزيفة، كما تم العثور على كشوف تضم أسماء الضحايا ومبالغ مالية مستولى عليها.

