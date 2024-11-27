رئيس مجلس الشيوخ يقدم واجب العزاء للإمام الطيب في وفاة شقيقته

زار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالعاصمة الإدارية لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته.

وخلال اللقاء أعرب المستشار عبد الرازق عن خالص تعازيه لشيخ الأزهر ولأسرته، داعيًا الله عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما أعرب عن تقديره للإمام الأكبر وجهوده في نشر صحيح الدين والتعريف بالإسلام الوسطي ومجابهة الفكر المتطرف، ومشيدًا بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولي والتصدي للتعصب والعنف والفكر المتطرف.

واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن.