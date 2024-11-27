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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط مبيدات ومخصبات زراعية غير مرخصة بالشرقية

مبيدات زراعية منتهية
مبيدات زراعية منتهية الصلاحية
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشدداً على أهمية تنفيذ الغلق الإداري للمحال التي تعمل في الإتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية غير المرخصة بالمحافظة ، وذلك من خلال شن حملات التفتيش والمتابعة التي تنفذها وزارة الزراعة  لضبط المخالفات في سوق المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه في إطار حملات ضبط أسواق الإتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية المخالفة  وبالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالمحافظة ، قامت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة،  بالمرور على محلات المبيدات والمخصبات  الزراعية بمركز بلبيس ، وذلك بحضور المهندس عرفه الهادى هلال بإدارة الرقابة على المبيدات ، والعقيد عبد الوهاب سعادة رئيس قسم المسطحات المائية بالشرقية ، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر مبيدات ومخصبات بناحية الجوسق وشبرا النخلة بالمركز مابين  ( إتجار بدون ترخيص - الإتجار فى مبيدات محظور تداولها ) ، كذلك تم المرور على مصنع لتصنيع سماد السوبر فوسفات لفحص حرز سوبر فوسفات بناحية بلبيس.

وتوجه المهندس فايق بشرى مفتش الرقابة بحضور شرطة المسطحات إلي مركز منيا القمح وتم ضبط عدد 2 محل مبيدات يعمل بدون ترخيص ويقوم بالإتجار فى المبيدات المغشوشة (ملح أمينى - مبيدات غير مصرح بتداولها ) ، وتم تحرير 2 محضر جنح بمنيا القمح و التحفظ على المضبوطات لدى التجار لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

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