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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الفنان خالد جمال أحد أبطال مسلسل زيزينيا

وفاة خالد جمال الدين
وفاة خالد جمال الدين
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رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان خالد جمال الدين، أحد أبطال مسلسل زيزينيا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

أيمن عزب يعلن خبر الوفاة 

كتب الفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": “إنا لله وإنا إليه راجعون .. ننعي ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد جمال الدين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة”.

من هو الفنان خالد جمال الدين 

قدم الفنان خالد جمال الدين أعمالًا فنية مؤثرة أبرزها، زيزينيا، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، مسلسليكو"، شطرنج، ليلة".

كما عمل أيضًا على تأليف عدد من الأعمال منها فيلم "اللبيس" الذي تم عرضه في عام 2001.

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