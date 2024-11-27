مؤتمر أدباء مصر يثمن قرارات مصر لدعم مطالب الشعب الفلسطيني

شهد ديوان عام محافظة المنيا، صباح اليوم الأربعاء، ختام وإعلان توصيات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، "دورة الكاتب الكبير جمال الغيطاني"، التي عقدت تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار.

شهد جلسة الختام الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام محافظة المنيا، والشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والشاعر ياسر خليل، أمين عام المؤتمر، ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ورحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، والأدباء والباحثين والإعلاميين وأعضاء الأمانة العامة.

أعرب نائب رئيس الهيئة عن فخره واعتزازه بأنه واحد من الأدباء، ووجه الشكر إلى وزير الثقافة لدعمه المؤتمر ومحافظ المنيا لاستضافته المؤتمر، ورئيس وأمين عام المؤتمر ومجموعة العمل وجهودهم التي بذلت لتذليل الصعوبات كافة لإنجاح هذه الدورة.

وأوضح "ناصف" أن المؤتمر لم يكن يتم إلا في وجود محافظة تحتضن المؤتمر، موضحا أن محافظ المنيا لم يفكر إلا في صالح المؤتمر منذ افتتاحه وحتى ختامه.

وأكد نائب رئيس الهيئة أنه سعيد بإعلان محافظة المنيا عاصمة الثقافة لعام 2025، مشيرا أن هناك رؤية موسعة تشمل عددا من المشروعات والأنشطة والبرامج احتفالا بهذه المناسبة، معلنا قرب افتتاح قصر ثقافة أبو قرقاص، ودعم جميع بيوت وقصور على مستوى الأنشطة، إلى جانب دعم المواقع التى تحتاح إلى دعم.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة المنيا وكل الإدارات التي ساهمت في خروج المؤتمر بهذا الصورة المشرفة.

وأعرب سكرتير عام المحافظة عن سعادته بإقامة مؤتمر أدباء مصر على أرض المنيا عروس الصعيد، ونقل تحية محافظة المنيا للحضور، موضحا أن المؤتمر يعد عرس المنيا بأكملها، وأنه كان حريصا على المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر منذ افتتاحه.

وأضاف اللواء ياسر عبد العزيز أنه منذ بداية عرض فكرة إقامة المؤتمر بالمنيا، شهد عناصر النجاح التى كانت موجودة منذ البداية من قبل فرع ثقافة المنيا وإقليم وسط الصعيد الثقافي، ووجه الشكر إلى رئيس الإقليم ومدير الفرع على جهودهم فى المؤتمر، وطالب أعضاء المؤتمر باستمرار التواصل مع محافظة المنيا بعد انتهاء الفعاليات.

من جهته وجه الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية الشكر إلى وزير الثقافة ومحافظ المنيا على دعمهم المؤتمر. وأكد أن المحافظة بذلت جهودا منذ أكثر من 3 أسابيع لإقامة المؤتمر و فعالياته في أماكن مختلفة بالمحافظة في وقت قصير، موضحا أن المنيا عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025 سوف تشهد في الفترة المقبلة نشاطا مكثفا يضم العديد من البرامج الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة مثل "حياة كريمة، مواهبنا مستقبلنا، مصر جميلة، عطر الأحباب، العودة إلى الجذور، أهل مصر"، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والورش الفنية.

وأكد أن هناك خططا وبرامج ثقافية تراعى البعد الأنثروبولوجي والخريطة الجغرافية لمحافظة المنيا لتغطية كل المحافظة حتى تتوفر العدالة الثقافية. وفي ختام حديثه قدم التهنئة إلى أعضاء الأمانة الجدد للمؤتمر القادم، وتمنى لهم النجاح.

توصيات المؤتمر

من جهته أوضح الشاعر ياسر خليل أمين عام المؤتمر أن لجنة صياغة التوصيات اجتمعت بعضوية الكتاب والمبدعين: محمد السيد عيد، د. هدى عطية، يسري السيد، د. فوزي خضر، فتحي عبد السميع، د. مسعود شومان، ووليد فؤاد، وقد انتهت اللجنة إلى التوصيات التالية:

أولا: التوصيات العامة

- يثمن المؤتمر قرارات الدولة المصرية لدعم مطالب الشعب الفلسطيني والوقوف حجرة عثرة ضد أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، ويؤكد وقوف مثقفي مصر في خندق واحد مع الدولة.

- يؤكد المؤتمر على كل توصيات الدورات السابقة

خاصة الموقف الثابت لمثقفي مصر وأدبائها، برفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، والدعوة إلى كفالة حرية التعبير وتلبية الاحتياجات الثقافية للمناطق الحدودية والنائية.

-التوصية بإعادة نشر كتاب المؤتمر على المستوي العام وطرحه من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

-يوصي المؤتمر بضرورة استكمال ببليوجرافيا كتابات حرب أكتوبر وأهمية إصدارها لتتاح للدارسين والباحثين للمساهمة في العمل البحثي الخاص بهذا الحدث العظيم

-ضرورة إقرار استراتيجية وطنية للثقافة في الحفاظ على التراث المعماري والطابع البيئي للأبنية التراثية.

-ضرورة جمع الحكايات الشفاهية المتعلقة بالمحاربين القدامى والمشاركين في الحرب من المدنيين والمنظمات الشعبية فضلا عن ضرورة جمع الأغنية الشعبية المتعلقة بالمقاومة والحروب المتتالية التي واجهتها مصر علي مدار تاريخها المعاصر.

ثانيا: التوصيات الخاصة

-ضرورة الانتهاء من افتتاح مسرح قصر ثقافة المنيا وتفعيل الأنشطة لخدمة مبدعي وجمهور محافظة المنيا

-يطالب المؤتمر بسرعة الانتهاء من متحف المنيا القومي والتوجيه للمؤسسات المعنية بتدبير كل وسائل الدعم اللازمة

-أهمية الاعتناء بالاستراحة الخاصة بواحد من رموز مصر والمنيا وجعلها متحفا لعدد من مقتنياته

-سرعة الانتهاء من تجهيز قصر ثقافة المنيا الجديدة تمهيدا لافتتاحه دعما للمجتمعات العمرانية الجديدة واكتشاف مواهبها وكذا قصر ثقافة أبو قرقاص

-إعادة النظر في مكافآت المحاضرين والباحثين والمحكمين بما يليق بإمكانات وقدرات رواد الهيئة والمتعاملين معها.

عقب ذلك قام نائب رئيس الهيئة بإهداء درع التكريم وشهادة التقدير للمحافظ، وشهادات تقدير لأعضاء الأمانة والأمانة الفنية الشاعر د. مسعود شومان، وليد فؤاد مدير عام إدارة المؤتمرات، الحسيني عمران مدير عام النشر.

بجانب شهادات تقدير لكل من محمد فوزي عضو أمانة القاهرة، عبير فوزي عضو أمانة الجيزة، محمد إبراهيم عضو أمانة القليوبية، مصطفى عبد الباقي عضو أمانة الفيوم، ياسر خليل عضو أمانة المنيا، أحمد راشد عضو أمانة أسيوط، علاء عبد السميع عضو أمانة سوهاج، محمد فتحي عضو أمانة الوادي الجديد، د. وائل سيد عضو أمانة قنا، بكري عبد الحميد عضو أمانة الأقصر، حسني الإتلاتي عضو أمانة أسوان، الشاذلي عبد العزيز عضو أمانة البحر الأحمر، فوزي أحمد عضو أمانة الإسكندرية، حمد شعيب عضو أمانة مطروح، إبراهيم زهران عضو أمانة البحيرة، علي إبراهيم عبد المجيد الفقي، عضو أمانة الغربية، فوزي محمد عبد الغفار الصعيدي عضو أمانة المنوفية، محمود سعيد محمد إسماعيل عضو أمانة الشرقية، أحمد راضي اللاوندي عضو أمانة دمياط، مصطفى كامل حسب الله مقلد عضو أمانة كفر الشيخ، د. حمدي سليمان عطية عضو أمانة الإسماعيلية، عبود حداد عبد الهادي عضو أمانة السويس، أحمد إسماعيل الأقطش عضو أمانة بور سعيد، ممدوح عبد القوي الحصري عضو أمانة جنوب سيناء، د. شعبان عبد الحكيم عضو الأمانة، د. خالد أبو الليل عضو الأمانة، مرسي عبد العليم عضو الأمانة، محسن عبد العزيز عضو الأمانة، د. فتحي عبد السميع، عضو الأمانة، أحمد هاني محمد أمين سر الأمانة ولجانها.

المؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا أقيم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية ونفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا.

وقد شهد المؤتمر طوال فترة إقامته عددا من الجلسات البحثية، والموائد المستديرة، بجانب الأمسيات الشعرية والقصصية، والشهادات الإبداعية فضلا عن دراسات نقدية وقراءات لإبداعات أدباء المنيا، إضافة إلي معرض لإصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض للفن التشكيلي والحرف التقليدية لمبدعي محافظه المنيا ، وزيارة لأهم معالم آثار المنيا، بمشاركة عدد كبير من الأدباء والباحثين والنقاد والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة العامة.

وقد صدر عن المؤتمر سبعة إصدارات هي:

كتاب الأبحاث الرئيس "أدب الانتصار والأمن الثقافي "بوح البادية"، " مواويل وحكايات النيل"، "المكرمون"، "بيولوجرافيا النشر الإقليمي"، "برنامج المؤتمر"، "فعالية الخطاب الإبداعي رؤي بلاغية وجمالية (دراسات في أدب المنيا).