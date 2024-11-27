زوجة محمد رحيم توجه له رسالة: "بحبك وعمري ما حعرف أنساك"

وجهت أنوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، رساله خاصة له، بعد أن رحل عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية.

رسالة زوجة الملحن محمد رحيم

ونشرت أنوسة كوتة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صوره لها مع زوجها الملحن الراحل محمد رحيم، لتشارك بها جمهورها.

منشور زوجة الملحن محمد رحيم

وعلقت أنوسة كوتة على الصورة برسالة خاصه إلى زوجها الملحن محمد رحيم "انا بعمل كل حاجة انت بتحبها وحبايبك المحترمين كلهم معايا ومش سيبني

بحبك وعمري ما حعرف انساك".

وانهالت التعليقات على منشور زوجة الملحن محمد رحيم، وجاءت بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولزوجته بالصبر والتماسك.

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم قد قدم عدد كبير من الألحان الغنائية لأهم وأبرز نجوم العالم العربي، منهم الهضبة عمرو دياب، الكينج محمد منير، اليسا، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، هشام عباس، مصطفى قمر.