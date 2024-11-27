ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

زوجة محمد رحيم توجه له رسالة: "بحبك وعمري ما حعرف أنساك"

محمد رحيم وزوجته
محمد رحيم وزوجته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت أنوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، رساله خاصة له، بعد أن رحل عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية.

رسالة زوجة الملحن محمد رحيم 

ونشرت أنوسة كوتة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صوره لها مع زوجها الملحن الراحل محمد رحيم، لتشارك بها جمهورها.

منشور زوجة الملحن محمد رحيم 

وعلقت أنوسة كوتة على الصورة برسالة خاصه إلى زوجها الملحن محمد رحيم "انا بعمل كل حاجة انت بتحبها وحبايبك المحترمين كلهم معايا ومش سيبني 
بحبك وعمري ما حعرف انساك".

وانهالت التعليقات على منشور زوجة الملحن محمد رحيم، وجاءت بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولزوجته بالصبر والتماسك.

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم قد قدم عدد كبير من الألحان الغنائية لأهم وأبرز نجوم العالم العربي، منهم الهضبة عمرو دياب، الكينج محمد منير، اليسا، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، هشام عباس، مصطفى قمر.

محمد رحيم زوجة محمد رحيم الملحن محمد رحيم أنوسة كوته عمرو دياب محمد منير