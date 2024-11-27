الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .. والقاهرة تسجل 14 درجة مئوية ليلًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، وهذا الأمر طبيعي في مثل هذا الوقت من العام لأننا نقترب من فصل الشتاء والأجواء أقرب من الأجواء الشتوية، مشيرًة إلى أن الفترة الحالية نشهد النصف الثاني من فصل الخريف.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاربعاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وتساعد في انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس واستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير وسرعات الرياح خلال الفترة المقبلة ستقل.

وتابعت، أن درجات الحرارة يتوقع أن تسجل نهارًا على القاهرة 20 درجة مئوية، ويكون الطقس معتدل في المحافظات الجنوبية، وأن فترة الليل تكون درجة الحرارة منخفضة وتصل لـ 14 درجة.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار اليوم ستكون على المحافظات الساحلية، ولن يكون هناك أمطار في المحافظات الداخلية، وأن الأمطار التي ستكون على المحافظات الساحلية لن تكون مؤثرة، وأن أعمال الصيد مؤهلة على البحرين.

وأشارت إلى أن البلاد خلال الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، ولكن الارتفاعات لن تكون عالية، وأن الجميع مطالب بمتابعة درجات الحرارة، وبيانات هيئة الأرصاد الجوية.