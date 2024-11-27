قافلة طبية بقرية جزيرة السعادة مركز الزقازيق

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تهدف إلى توفير خدمات صحية متميزة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية ، مؤكداً على أهمية التعاون بين كافة الجهات لتنفيذ مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مثمنًا دور القوافل الطبية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.

كما دعا المحافظ إلى إستمرار تنظيم مثل هذه القوافل لضمان وصول الخدمات الصحية لكل مواطن داخل المحافظة ، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

من جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن القافله ضمت ١١ عيادة شملت ١٠ تخصصات طبية متنوعة ، منها الباطنة، الجراحة العامة ، العظام، الأطفال ، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، والأسنان ، وخصصت عيادتان لتخصص الأطفال لتلبية إحتياجات أهالي القرية والمناطق المحيطة.

كما أجريت فحوصات معملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط ، وتمكنت الفرق الطبية من توقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٦٤٩ مريضًا، وصُرف العلاج اللازم لهم ، فيما جرى تحويل ٥ حالات تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية

واضاف وكيل الوزارة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات القوافل منذ إنطلاق المبادرة وصل إلى ٤٢,٩٨٩ مريضًا، وتم تحويل ١٥١ حالة للمستشفيات لإجراء تدخلات طبية. كما نظمت القوافل جلسات توعية صحية تناولت الكشف المبكر عن أورام الثدي وطرق الفحص الذاتي، إلى جانب دعم صحة الأم والجنين.