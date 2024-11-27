جامعة جنوب الوادى تحصل على الميدالية الفضية في لعبة الدارتس ببطولة الشهيد الرفاعي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى حصول الطالب احمد عبد الحميد سعدي كلية التربية الرياضية الفرقة الرابعة بالجامعة علي المركز الثاني والميدالية الفضية في لعبة الدارتس ببطولة الشهيد الرفاعي (٥٢) التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات يوم الإثنين ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٤ بالجامعة المصرية للتعليم الالكتروني بالقاهرة

وهنأ رئيس الجامعة الطالب الفائز بالميدالية الفضية وأشاد بأداءه المتميز وتفوقه الرياضى مؤكدا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية من اجل تنمية مواهبهم ودعمهم من أجل مواصلة التفوق في كافة الأنشطة.

من جانبه أوضح الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص الجامعة الدائم على توفير كافة الإمكانيات المتاحة بالجامعة للطلاب وتوفير الدعم اللازم لمواصلة تحقيق المراكز المتقدمة للجامعة، موجهًا الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة النشاط الرياضي على ما تبذله من مجهودات في تدريب وتأهيل الطلاب