بروتوكول تعاون بين غرفتي قنا والسويس لبحث التعاون المشترك

وقعت غرفة قنا برئاسة أمير الشيخ بروتوكول تعاون مع غرفة السويس برئاسة محمد الملاح لبحث التعاون المشترك.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس الي محافظة قنا والذي ضم محمد الملاح رئيس تجارية السويس ومن أعضاء مجلس الإدارة كلا من امين همام عضو مجلس الادارة وناريمان عبد الفضيل رئيس مجلس سيدات الأعمال بالسويس، أسماء ابو بكر، والدكتورة حسناء محمد مدير مركز التميز، وعضوات من المجلس الاقتصادي للسيدات الأعمال، تم خلالها عقد اجتماعات نقاشية ثنائية بين الطرفين وتوقيع البروتوكول.

من جانبه صرح امير الشيخ رئيس تجارية قنا، بإن الغرفة التجارية مؤسسة عامة تمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الأقليمية لدى السلطات العامة وتتكون جمعيتها العمومية من كل تاجر مصري - شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً - مقيداً بالسجل التجاري التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي، أو التي يوجد له فيها فرع أو وكالة.

وأضاف أمير الشيخ، تتخذ الغرفة التجارية الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة طبقاً للقانون وفقاً لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 أن من اختصاصات الغرف أن تقوم الغرف التجارية بجمع كافه المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايره تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد الغرف التجارية لذلك تسعي الغرفة التجارية بالسويس علي إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين الغرف التجارية وبعضها وبين المستوردين و المصدرين و المستثمرين والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الداخل و الخارج.

كما تختص بالقيام بتنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم ونتيجة للصداقة والعلاقات القوية بين كل من الغرفة التجارية بالسويس والغرفة التجارية بمحافظه قنا ولما تسعي له لتعزيز وتطوير العلاقات فيما بينهم.

كما أكد محمد الملاح رئيس تجارية السويس، ضرورة العمل على تدعيم وتنمية الفرص الإستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات لما فيه الصالح العام لتجار وصناع ومنتسبى ومؤدى خدمات محافظتي السويس وقنا وتعزيز وتطوير العلاقات بين الغرفتين والتاَخى والعمل المشترك؛ علاوة على إتفاق الغرفتين على اقامة وتأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك بينهما بهدف إكتساب الغرفتين الخبرة والمهارة اللازمة والنهوض بمستواهما في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وخاصة الموارد الطبيعية التى تتميز بها كلاً المحافظتين.