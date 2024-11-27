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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 10 سنوات لمجدي شطة في اتهامه بحيازة المواد المخدرة

مجدي شطة
مجدي شطة
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة مطرب المهرجانات مجدي شطة بالسجن 10 سنوات ومعاقبة شريكه بالسجن 6 سنوات في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج.

كانت نيابة المرج قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

مجدي شطة السجن المشدد 10 سنوات لـ مجدى شطة حيازة المواد المخدرة مجدى شطة فى اتهامه بحيازة المواد المخدرة محكمة جنايات شمال القاهرة