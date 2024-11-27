زراعة النواب توصى بتشكيل لجنة لتحديد حد أدنى لأجور العاملين بتشجير الزراعة

استعرضت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

أوصت اللجنة سرعة انتهاء اللجنة المشكلة لبحث الأمر، وعلق النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قائلا: "يوجد العديد من الشكاوي من قبل بعض الأشخاص في هذا الصدد، وعلى اللجنة سرعة البت في الأمر، خاصة وأن هناك صورة ذهنية بأن اللجان التي يتم تشكيلها للبت في أمر قد تكون بمثابة خطوة طويلة الأمل لعدم إيجاد حلول فورية، مطالبا التنفيذيين سرعة الانتهاء من عملها موافاة اللجنة بمجلس النواب بما وصلت اليه اللجنة من قرارات بشكل عاجل".

وفى ذات الصدد، استعرضت النائبة إحسان شوقي عبد السلام، طلبي إحاطة بشأن، عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جارى الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وطلب آخر بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

أوصت اللجنة، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزراة الزراعة، متمثل في الاتحاد التعاوني، وزارة العمل، القومي للأجور، للافادة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل الأوضاع الجارية ".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.