رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد نادي أعضاء هيئة التدريس

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية بنادي أعضاء هيئة التدريس بمقر الجامعة بحضور الدكتور شعبان رمضان حرب، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد من القيادات الإدارية.

ووجه رئيس الجامعة باستثمار جميع المساحات المتاحة بالنادي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتجهيز أماكن للتدريب وغرف خلع ملابس بالنادي بالإضافة إلى أماكن الجلوس ومطعم وكافتيريا النادي، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم لمختلف المشروعات التطويرية بالجامعة والتي تهدف إلى تقديم خدمة متميزة للجمهور الداخلي والخارجي للجامعة.