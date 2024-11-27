محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لقرية بدواى بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال جولته المفاجئة اليوم بمراكز المحافظة قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة .

ووجه بالتنبيه المشدد على الشركة العاملة بتحسين الأداء ورفع مستوى النظافة بالقرية وإلا فسخ التعاقد معها.

واستدعى محافظ الدقهلية على الفور رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة وكلفها بمتابعة رفع التجمعات بالقرية والمتابعة اليومية لحالة النظافة.

كما كلف في الحال محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بإرسال المعدات اللازمة لرفع كافة التجمعات والتراكمات بالقرية حرصا على صحة المواطنين وحفاظا على مظهر القرية وشوارعها.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية أثناء زيارته المفاجئة لقرية بدواي بسبب وجود تجمعات وتراكمات قمامة وشكوى المواطنين الأمر الذي دعاه للتوجه بنفسه للوقوف على حقيقة الأمر،واتخاذ هذه الإجراءات.

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