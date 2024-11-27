ضبط 17 طن دقيق فاخر ونخالة مجهولة المصدر بأشمون

تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات ،مشيراً إلى أنه تم تحرير 116 محضرغ تموينيا متنوعا خلال اليوم الاربعاء لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم ضبط 10 اطنان دقيق ابيض و7 اطنان خليط نخالة خشنة مجهولة المصدر داخل مطحن بمركز ومدينة أشمون ، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بحوزته كميه من اللحوم منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الادمي ، بالإضافة إلى تحرير 62 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و52 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتعاون التام مع مديرية التموين من ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم محظور تداوله بالأسواق بنطاق المدينة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وشدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.