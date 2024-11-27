القوات البحرية تواصل جهودها للبحث عن المفقودين الناجين فى حادث غرق المركب السياحي بمرسي علم.. صور

استكمالا لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود فى عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين فى حادث غرق المركب السياحى ( سى ستورى )، واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

أسفرت الجهود عن العثور على 9 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم 5 على قيد الحياة وانتشال 4 متوفيين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر.

وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقى الأفراد المفقودين.

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