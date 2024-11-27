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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات البحرية تواصل جهودها للبحث عن المفقودين الناجين فى حادث غرق المركب السياحي بمرسي علم.. صور

البوابة نيوز
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استكمالا لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود فى عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين فى حادث غرق المركب السياحى ( سى ستورى )، واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

 أسفرت الجهود عن العثور على  9  أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم  5 على قيد الحياة وانتشال  4 متوفيين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر.

وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقى الأفراد المفقودين.

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