السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت الوزارة- في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم /الأربعاء/- أن المملكة تثمن جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملة أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

