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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

لبنان
لبنان
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.
وذكرت الوزارة- في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم /الأربعاء/- أن المملكة تثمن جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملة أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.
 

السعودية وقف إطلاق النار في لبنان