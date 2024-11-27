ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44،282 والإصابات إلى 104،880

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الأربعاء/، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44،282، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104،880 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا وإصابة 134 آخرين.

