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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44،282 والإصابات إلى 104،880

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الأربعاء/، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44،282، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104،880 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا وإصابة 134 آخرين.
 

الشهداء في قطاع غزة قطاع غزة