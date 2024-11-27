تنظيم ندوات توعوية للعاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربي

نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي ندوتين بعنوان "كيفية التعامل مع التحديات في مكان العمل بفعالية".

جاء ذلك بمنشآت قطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتيّ السلام وحلوان، بحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وحاضر بالندوتين الدكتورة نهلة أمين أحمد المعالجة النفسية بمستشفى الشرطة، والتي نوّهت إلى أن التحديات في مكان العمل هي جزء لا يتجزأ من الحياة المهنية.

وأكدت أن التعامل معها بفعالية يعزز من إنتاجية العامل وتطوره ونجاحه المهني، مشيرةً إلى أن التعامل السليم مع هذه التحديات يتطلب مزيجاً من المهارات الشخصية والمهنية، مستعرضةً عدد من السبل التي يمكن أن تساهم في مواجهة التحديات المختلفة بمكان العمل مثل (التواصل الجيد مع الجميع سواء رؤساء أو زملاء أو مرؤوسين، حُسن إدارة الوقت، السعي الدائم إلى إكتساب مهارات جديدة، التركيز على الحلول وليس المشكلات، المرونة وتبني التفكير الإيجابي تجاه التغيير).

من جانبه أشار محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للانتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تنظيم ندوتين بمنشآت قطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتيّ السلام وحلوان، تحت عنوان "القدوة الحسنة وأثرها في تربية الجيل" حيث حضر الندوتين عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الجهات التابعة للوزارة.

و حاضر بالندوتيــن الشيــخ سامح محمد أبو خيشة من علماء الأزهر الشريف، والذي تحدث عن أهمية التمسك بمكارم الأخلاق والحفاظ عليها ليصبح كل شخص أسوة حسنة يُحتذى بها لدى أفراد الجيل الجديد في كل مواقف ومناحي الحياة، مشددًا على أنه ينبغي أن يولي الأهالي المزيد من الاهتمام بالجوانب التربوية لما لها من تأثير مباشر على الأبناء، لافتًا إلى أن أهمية القدوة الحسنة تتجلى في دورها الإيجابي لإصلاح الفرد والمجتمع.

ومن جانبها أكدت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي إلى أن تنظيم هذه الفاعليات يأتي من منطلق حرص الوزارة لتنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (اجتماعية - صحية - دينية) تنفيذاً لتوجيهات السيد المهندس وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكرياً ونشر الوعي الثقافي لهم، لافتةً إلى أنه تم خلال الندوات الأربعة تلقي استفسارات العاملين والعاملات المشاركين بها وتم الرد عليها.

من جانب آخر أكدت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي على قيام الإدارة بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تدعم وتنهض بمستوى المرأة العاملة في الإنتاج الحربي وتساهم في حل المشكلات التي تواجهها وذلك في ضوء توجيهات الوزير بتقديم أوجه الرعاية للعاملات وتمكينهن إيماناً بأهمية دورهن فى مسيرة العمل الوطني والإنساني.