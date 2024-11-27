بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: غير واثقين في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار على لبنان

علق الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، عن امكانية التزام الطرفين الإسرائيلي واللبناني بجدية الاتفاق حول وقف إطلاق النار، قائلًا: " إن هناك حالة من عدم الثقة في الجانب الإسرائيلي على عكس نظيره اللبناني"، مشيرًا إلى أن حزب الله لن يبادر بالهجوم أو بإطلاق أي صواريخ على إسرائيل إلا في حالة الدفاع، أو خرق إسرائيل لهذا الاتفاق.

وأضاف "سلامة" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاربعاء، أنه من الممكن أن تتحجج إسرائيل بعدم تنفيذ حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار ثم بعد ذلك تعاود الهجوم مرة أخرى، بالتالي الثقة في الجانب الإسرائيلي ليست موجودة مطلقا.

وتابع: "رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى أنه وافق على الاتفاق لأنه حقق انتصارا بلبنان، لكن على نطاق قطاع غزة فإن إسرائيل لديها مطامع في غزة مثل خطة الجنرالات التي تستهدف استقطاع شمال غزة".