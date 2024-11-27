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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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تفاصيل ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة في مطروح

المضبوطات
المضبوطات
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح  قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة " محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تهريب المواد المخدرة والإتجار بها، متخذًا من دائرة قسم شرطة برانى بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه، وبحوزته مضبوطات أبرزها (70 ألف قرص لعقار #دالكبتاجون المخدر  - 127،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين  - بندقية آلية – بندقية خرطوش– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (100 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مطروح مخدرات