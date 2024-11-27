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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استجابة للمواطنين.. زيادة أعداد كراسات شروط شقق الإسكان بمكاتب البريد في أسوان

مكتب بريد أسوان
مكتب بريد أسوان
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 أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان توجيهاته للمسؤولين بمكاتب البريد بتنظيم عملية تسليم المواطنين لكراسات الشروط على مستوى 16 مكتب بريد مخصصة لذلك بمختلف مراكز مدن المحافظة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 24 ديسمبر المقبل، 

ويأتي ذلك نظرا للإقبال الملحوظ من أهالي ومواطني أسوان على مكاتب البريد لشراء كراسات الشروط لشقق "سكن لكل المصريين 5".

وأوضح المحافظ، أنه تم التواصل والتنسيق مع وزارة الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لزيادة أعداد الكراسات الواردة للمحافظة للوفاء بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين منها على الوجه الأكمل، وهو الأمر الذي يتطلب في نفس الوقت عدم التزاحم والتكدس على مكاتب البريد حيث يتم التسليم للكراسات ببطاقة الرقم القومي، وللشخص نفسه الذي سيقوم بالتقديم.

مكاتب البريد التى تم تحديدها على مستوى محافظة أسوان

وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب البريد التي تم تحديدها على مستوى محافظة أسوان تشمل (مكتب بريد أسوان الرئيسي، وأسوان الفرعي، والقيسارية، والسيل، ونهضة كيما، وكيما، وتوشكى، والمحمودية، والمساكن الشعبية، ومجمع أسوان، ونصر النوبة، ودراو، وكوم أمبو، وكوم أمبو غرب، وإدفو، وأبو سمبل السياحي).

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