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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تجارية البحيرة: إقبال ضخم على معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور"

معرض أوكازيون دمياط
معرض أوكازيون دمياط للأثاث والديكور
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قال محمد الشريف، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، إن المحافظة تشهد انطلاق معرض أوكازيون دمياط للأثاث والديكور، مشيرًا إلى أن المعرض أكثر من رائع وحظى بإقبال ضخم خاصة من جانب الشباب المقبلين على الزواج.

وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاربعاء، أن معرض أوكازيون دمياط للأثاث والديكور جرى تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه تم افتتاحه من قبل جاكلين عازر محافظ البحيرة وأيمن الشهابي محافظ دمياط وبحضور محمد سيد رئيس غرفة دمياط، مشيرا إلى أن المعرض به نسبة تخفيضات تصل من 10% إلى 40%.

وتابع: "أثاث معرض أوكازيون دمياط  بالبحيرة مصنوع من أجود أنواع الخشب، كما يهدف إلى تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك من أجل الوصول إلى السلع العادل لإرضاء المستهلك".

وأردف، أن كل العارضين للأثاث في المعرض من دمياط، كما أثاث المعرض يضم أثاث الصالونات وغرف النوم والسفرة وغرف الأطفال.

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