بالفيديو.. نائب محافظ الفيوم: مشاركة عدد هائل من الفنانين بمهرجان تونس للخزف

قال الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، إن الفيوم تشهد انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، موضحا أن المهرجان يُقام سنويا في قرية تونس بمشاركة عارضين من مختلف القرى والمراكز التي تضم منتجات وحرف يدوية تُصنع بشكل متفرد ومتنوع.

وأضاف "التوني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاربعاء، أن افتتاح مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية جرى بالأمس بمشاركة عدد من الفنانين في مصر والوطن العربي.

وتابع: "المهرجان يأتي بالتزامن مع مهرجان الفيوم السينمائي المعني بأفلام البيئة والفنون المعاصرة الذي جرى افتتاحه أول أمس على ضفاف بحيرة قارون، بهدف مشاركة الحدثين معا، من أجل تسليط الضوء على المميزات النسبية والمقومات والمنتجات الحرفية الموجودة في محافظة الفيوم".

وأردف: "المهرجان السينمائي بالفيوم يُقام في دورته الأولى بتقديم أكثر من 150 فيلما وعرض 55 منها، كما حظى بمشاركة عدد كبير من صناع السينما في الوطن العربي من تونس والمغرب وأمريكا اللاتينية".