"زراعة النواب" توصي بسرعة حل مشكلة تأخر مستحقات العاملين بالتشجير

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأوصت اللجنة بسرعة انتهاء اللجنة المشكلة من الحكومة لبحث الأمر.

,علق النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قائلا :" يوجد العديد من الشكاوي من قبل بعض الأشخاص في هذا الصدد، وعلى اللجنة سرعة البت في الأمر، خاصة وأن هناك صورة ذهنية بأن اللجان التي يتم تشكيلها للبت في أمر قد تكون بمثابة خطوة طويلة الأمل لعدم إيجاد حلول فورية، مطالبا التنفيذيين سرعة الانتهاء من عملها موافاة اللجنة بمجلس النواب بما وصلت اليه اللجنة من قرارات بشكل عاجل".

وفى ذات الصدد استعرضت النائبة إحسان شوقي عبد السلام، طلبي إحاطة بشأن، عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جارى الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وطلب آخر بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

أوصت اللجنة، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزراة الزراعة، متمثل في الاتحاد التعاوني، وزارة العمل، القومي للأجور، للافادة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل الأوضاع الجارية ".

كما استعرض النائب محمد طلبة طلب الإحاطة بشأن تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تسليم فرع (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية مما يعرض المساحات المنزرعة للبور.

وأوصت لجنة الزراعة والرى، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، نزول لجنة على أرض الواقع لمعاينة تسليم فرع (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، على أن تكون اللجنة من عضوية، وزراة الري، التنمية المحلية، وجهاز التعمير، مديرية الزراعة، لمعاينة المشكلة على الطبيعة، وذلك يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر المقبل، وموافاة لجنة الزراعة بنتائج الزيارة الميدانية.