الأمن يداهم ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المُشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار والتربح منها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.