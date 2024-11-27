سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن إرسال التقييم لأبناء الأسر البسيطة عبر الإنترنت

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني إلى محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن وضع واستراتيجية التعليم داخل المدارس بالنظام الحديث ، وماهو موقف القري والنجوع والأماكن البعيدة عن شبكة الإنترنت للتواصل مع مدرسات الفصل لإرسال التقييم المنزلي عبر الانترنت من خلال التقييم المنزلي للطلبة.

كما تساءلت متى في بيان صحفي لها عن تعليق محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني عن الأمهات اللاتي لا يكن في مقدرتهن شراء موبايلات حديثة يحملن عليها تطبيق الواتساب لاستلام الواجبات أو التقييمات المنزلية عبر الواتساب لأطفالهن من المدرسات، قائلة : " هل الأم التي تحمل موبايل عادي لديها القدرة علي دفع قيمة الانترنت".

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم العادي وليس التعليم الانترنتشيونال أو الأمريكي ، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الواقع والمطلوب على أرض الواقع.

وطالبت وزير التربية والتعليم الفني بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة سريعا ، فى ظل ضعف القدرة المالية لعدد كبير من الأسر المصرية والتى تعيقهم عن توفير الانترنت المنزلي واستخدام تليفونات حديثة باهظة الثمن ، لإرسال التقييم المنزلي إلى المدرسين ، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الأسر المصرية البسيطة في مصر.