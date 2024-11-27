التنسيقية تشارك فى فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، بجلسة «تمكين المجتمعات عبر التطوع والشراكات نحو تنمية مستدامة وشاملة».

وشارك كمتحدث في الجلسة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من: النائبة أميرة العادلى ـ عضو مجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل - عضو مجلس النواب.

وأكدت النائبة أميرة العادلى، في كلمتهاK أهمية المجتمع المدنى ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى اهتمام التنسيقية بذلك، مشددة على أهمية التشبيك بين المؤسسات والمجتمع المدني لبناء الإنسان المصرى، كما أكدت على أهمية دور الأحزاب السياسية فى التنمية السياسية.

من جانبه، أكد النائب محمد إسماعيل، أهمية مبادرات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وقال إنهم يشكلوا «مثلث ذهبى» يجب أن يستغل، مضيفاً أن القانون ينظم ويدعم ذلك، وأن التشريعات يجب أن تكون مناسبة للدول المطبقة لها،

كما أشاد بأهمية القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بالتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

فيما، أشاد سلطان الخلايلة، رئيس جميعة سند للفكر والعمل الشبابى بالمملكة الأردنية الهاشمية، في كلمته خلال الجلسة بالدور الذى تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب ومدى أهمية الاستفادة من التجربة وتطبيقها بالمملكة الأردنية.

وشهدت جلسة «تمكين المجتمعات عبر التطوع والشراكات نحو تنمية مستدامة وشاملة» تكريم المتحدثين بنهاية الجلسة.

حضر الجلسة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من: النائبة أميرة العادلي، النائب أحمد مقلد، النائب محمد إسماعيل، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ، وعبير العريان، شيرين فتحى، أحمد عبد العزير، مصطفى كريم، آدم الطوخى، محمد أبو النجا، جهاد سيف، سلمى السرتى، رشيدة دعبس، يارا ثروت، أعضاء التنسيقية.