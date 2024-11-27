طلب إحاطة بشأن عدم استقرار أوضاع الأطفال الأيتام بجمعية على بن أبي طالب بالإسكندرية

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم استقرار أوضاع الأطفال الأيتام بجمعية على بن أبي طالب بالإسكندرية بسبب الخلافات الإدارية .

وقالت النحاس، في طلب الاحاطة إن تعند مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية مع مجلس إدارة جمعية على بن إبي طالب يدفع ثمنه الأطفال الايتام سواء كريمى النسب أو مجهولي النسب بدار الإيواء وذلك وسط جدل قانونى مع مديرية التضامن لرفضهم التعامل مع متطلبات الأطفال كعدم اكتمال المستندات المطلوبة لإلحاق أبنائهم بالمدارس ، وأيضاً عدم تنفيذ قرارات لم شمل الإخوة تسبب في حدوث العديد من المحاولات الانتحارية .

وأضافت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه مع استمرار رفض المديرية إتمام أعمال الحماية المدنية والحريق الخاصة بالدار من وديعة الجمعية، لتجديد رخصتها تسبب في ذعر وعدم استقرار أوضاع البنات الأيتام .

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس لمناقشته في حضور السادة المسئولين .