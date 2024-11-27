خبير اقتصادي: مشروعات حياة كريمة جعلت محافظات الصعيد لا ينقصها شيء|فيديو

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التنمية في صعيد مصر أصبحت واقعا يعيشه المواطن المصري في الجنوب، ويظهر ذلك بشكل ملحوظ بعدما كان سكان محافظات الصعيد يسافرون في السابق إلى الشمال من أجل العمل وإقامة مشروعات جديدة.

وأضاف جاب الله في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن مشروعات تنمية الصعيد ومشروعات التنمية المحلية للصعيد لمحافظتي قنا وسوهاج، ومشروعات تنمية الصعيد من خلال «حياة كريمة» أصبحت تلك المحافظات لا ينقصها شيء، موضحًا أن عدم توافر الخدمات وفرص العمل دفع العديد من السكان لترك محافظاتهم بحثا عن حياة مستقرة متكاملة الخدمات.

وتابع، أصبحنا نتابع بالفعل توفير الأراضي الصناعية في الظهير الصحراوي لمدن وقرى الصعيد، إضافة إلى المشروعات التي تمت من أجل تحسين حياة المواطن في صعيد مصر ترتب عليها خلق فرص عمل، والتي ساعدت في عدم السفر من الجنوب إلى الشمال.