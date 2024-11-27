دفاع مجدي شطة يدفع ببطلان التحريات في ضبطه بتعاطي المخدرات

‏استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة الي مرافعة دفاع المتهم الثاني شريك مطرب المهرجانات مجدي شطة في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج وقال الدفاع، أن موكله لم يكن متواجدا في مكان الضبط، حيث لا يوجد له محل إقامة في منطقة العزبة البيضاء التي قال مجري الضبط إنه القي القبض عليه فيها. ودفع محامي المتهم الثاني ببطلان التحريات مشيرا الي ان موكله كان يرتدي بنطلون جينز وليس ترينينج أسود كما قال مجري الضبط

كانت نيابة المرج قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

وتحرر المحضر بالواقعة.