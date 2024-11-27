التنسيقية تعقد ورشة حول تحديات الجامعات الخاصة والأهلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة

عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي، التابعة للجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى ورش عملها تحت عنوان «الجامعات الخاصة والأهلية.. التحديات والتوقعات وتعزيز دورها في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة».

وناقشت الورشة آليات التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وأكد الحضور أنه في الواقع الفعلي يبدو أن هناك ٣ قطاعات كل منهم له سياسته المختلفة، كذلك أن بعض الجامعات الأهلية ليس لها تخصصات مختلفة عن الحكومية.

وأوصى الحضور بتعديل تشريعي لقانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات في العملية التعليمية، والتوأمة مع جامعات خارجية للاستعانة بخبرات الآخرين، وكذلك ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي.

وأكدوا، ضرورة توحيد المواد العلمية في الجامعات والكليات للتطبيق على مستوى الجمهورية، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، واستحداث البرامج والدراسات البينية، وكذلك ضرورة أن تكون البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية مناسبة لسوق العمل.

أدارت الورشة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والنائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب.

وشارك في الورشة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد محرم، أحمد سراج، إيمان عبد الصمد، بسمة سعيد، هند رحومة، غادة عفت، محمد عمار، محمد حمزة الدوي، مصطفي أحمد مهدي، كريم جمال، أحمد أسامة، سامي الزيات - أعضاء التنسيقية.

