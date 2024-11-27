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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهم بتقليد العملات المحلية والأجنبية

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين.


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين وإتخاذه من الشقة محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه..وبحوزته مضبوطات أبرزها (مجموعة من الأجهزة والأدوات والخامات التى تُستخدم فى مزاولة نشاطه الإجرامى- مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" مقلدة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أجهزة وزارة الداخلية تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين