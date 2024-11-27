وزير الشباب يلتقي بمجلس إدارة اتحاد ألعاب القوي الجديد

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة العميد حاتم فودة، وذلك عقب انتهاء انتخابات الاتحاد التي جرت يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء، تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد على ثقة الجمعية العمومية، مشيداً بسير العملية الانتخابية التي عكست الشفافية والالتزام بروح المنافسة الشريفة. وأكد الوزير على أهمية دور الاتحاد في دعم رياضة ألعاب القوى، التي تعد من الرياضات الأساسية على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى ضرورة وضع رؤية استراتيجية تركز على تطوير الأداء الفني والإداري لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وشدد وزير الرياضة على دعم الوزارة المستمر في دعم كافة الاتحادات الرياضية لتحقيق أهدافها، خاصة أن ألعاب القوى تُعد من الرياضات التي تمتلك فيها مصر إمكانيات كبيرة تؤهلها لتحقيق المزيد من الميداليات والبطولات على المستوى الإقليمي والعالمي.

كما طالب وزير الشباب والرياضة بالبدء في وضع وتجهيز تصور ورؤية الاتحاد المصري لالعاب القوي في خطط الاعداد والاستعداد لمختلف البطولات وايضا تجهيز واكتشاف رياضيين يكونوا نواه للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية بلوس أنجلوس 2028.

فيما قام رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوي بعرض توضيحي للسيد الوزير عن الموقف الحالي للاتحاد وعدد اللاعبين المسجلين بالاضافة الى مقترح من الاتحاد بشان رؤيته المستقبلية لالعاب القوي في مصر.

وجاء تشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصري لالعاب القوي الجديد كالاتي: "العميد حاتم فودة رئيسا، وعضوية كل من: أحمد حمزة، مجدي عبد البديع، محمد يحيي أبو فندي، أمين شعبان، فتحي محمد محمود، راشد احمد، مجدة عبد المحسن، محمد بدري".