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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم مطروح يواصل استعداداته لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تعليم مطروح يواصل
تعليم مطروح يواصل استعداداته لامتحانات الفصل الدراسي الأول
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عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام؛ وذلك لمناقشة واستعراض الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها في الحادي عشر من يناير 2025.

حضر الاجتماع كذلك موجهو عموم اللغتين العربية والإنجليزية ومسئولو إدارات التخطيط والمشتريات ومركز المعلومات والعلاقات العامة. 

ووجهت وكيل الوزارة الموجهين العموم بالتأكيد على الموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة التزام المعلمين بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية مع مراعاة ضرورة الانتهاء من كافة المقررات الدراسية فى مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى استمرار متابعة الالتزام التقييمات الأسبوعية والشهرية وفق التعليمات الوزارية بهذا الشأن.

وأكدت نادية فتحي خلال الاجتماع أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب مع وجود جزيئات بسيطة جدا لقياس المستوي التعليمي والتحصيلي للطلاب ولبيان الفروق الفردية بينهم مشددة علي موجهي عموم المواد الدراسية بضرورة الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية. 

كما شددت على اللجان الفنية لوضع الاسئله بسرعة الانتهاء من وضع الامتحانات بوقت كاف ومطابقتها للمواصفات الامتحانية وتسليمها للمطبعة السرية.

وأكدت وكيل الوزارة في ختام الاجتماع للحضور ضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.

تعليم مطروح يواصل استعداداته لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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