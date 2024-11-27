جامعة مطروح تعلن أسماء الفائزين بانتخابات رؤساء اتحاد الكليات ونوابهم

أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من نوفمبر 2024، أسماء الفائزين في انتخابات رؤساء اتحاد الكليات ونوابهم، للعام الجامعي 2024 /2025.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن انتخابات الاتحادات الطلابية لاختيار رؤساء الاتحاد ونوابهم على مستوى الكليات، جاءت نتائجها كالتالي: كلية التربية هشام محمد عيد عبدالمنعم، رئيسًا للاتحاد، ومهند عاطف خميس خليل، نائبًا لرئيس الاتحاد، وكلية الزراعة الصحراوية، حبيبة حمودة أحمد حمودة الخولي، رئيسًا للاتحاد، وأحمد ممدوح عبدالرحيم أحمد حسن، نائبًا لرئيس الاتحاد، وكلية الطب البيطري، فادي ثروت إسحاق عطا الله، رئيسًا للاتحاد، والسيد زكي السعدي الشاملة، نائبًا لرئيس الاتحاد، وكلية التمريض عمر بشته عيسى عبد الصادق، رئيسًا للاتحاد، وعمرو محمد صالح، نائبًا لرئيس الاتحاد، وكلية السياحة والفنادق، مريم أحمد حسن كمال حسن سعد، رئيسًا للاتحاد، وأحمد سامح سمير عبد العزيز، نائبًا لرئيس الاتحاد، وكلية التربية للطفولة المبكرة زهراء محمد عبدالحميد النجار، رئيسًا للاتحاد، ومريم وحيد ختام عبدالعزيز إبراهيم، نائبًا لرئيس الاتحاد، وكلية علوم الرياضة، سليم أحمد سليم أحمد، رئيسًا للاتحاد، ومحمد عصام محمد عبداللاه، نائبًا لرئيس الاتحاد، وكلية علوم البترول والتعدين، أحمد محمد إبراهيم محمد نوارة، رئيسًا للاتحاد، ويحيى غانم عبدالقادر عبدالعال عيسى، نائبًا لرئيس الاتحاد، وكلية التربية النوعية، فرحة سلامة قدورة حسين، رئيسًا للاتحاد، والسيد بشته أحمد صلاح السيد محمد، نائبًا لرئيس الاتحاد، وكلية الآثار واللغات، محمد علي حامد محمد الشوكي، رئيسًا للاتحاد، وأحمد سامح سمير عبدالعزيز، نائبًا لرئيس الاتحاد، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مينا صفوت لطفي سيف، رئيسًا للاتحاد، وبسملة محمود محمد محمد عبد الله، نائبًا لرئيس الاتحاد.

رئيس جامعة مطروح يهنئ الطلاب الفائزين

وهنأ الدكتور مصطفى النجار، الطلاب الفائزين برئاسة الاتحاد ونوابهم، مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية تجرى بشكل ديمقراطي وفي إطار من الشفافية والنزاهة منذ انطلاقها وفي جميع مراحلها، مضيفًا أن العملية الانتخابية ستصل إلى محطتها الأخيرة غدًا الخميس الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، وذلك بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

جدير بالذكر أن إجراءات العملية الانتخابية بكافة مراحلها ستتم وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، وتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد 17 نوفمبر، تلاها تلقي طلبات الطعون الإثنين 18 نوفمبر، وفحص الطعون الثلاثاء 19 نوفمبر، وتبعها إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 20 نوفمبر، وبدأت الدعاية الانتخابية الخميس 21 نوفمبر، وتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، وعقدت الثلاثاء 26 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، على أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة.