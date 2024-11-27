قمة دورى الأبطال.. صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام ريال مدريد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "آنفيلد"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق ليفربول الذى يستضيف نظيره وغريمه الأوروبى ريال مدريد الإسبانى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور الدورى ببطولة دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج".



ومن المتوقع أن يدفع الهولندى أرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى اللقاء، بقوته الضاربة في تلك المواجهة معتمدًا على خط هجومه الثلاثي محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز.



وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهر .

خط الدفاع: روبرتسون - كوناتي - فان دايك - برادلي .

خط الوسط: ماك أليستر - جرافينبيرش - سوبوسلاي .

خط الهجوم: دياز - نونيز - صلاح.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث برصيد 12 نقطة، حصدهم من أربع انتصارات دون هزيمة او تعادل، فيما يقع ريال مدريد المركز الـ 21 برصيد 6 نقاط، حصدهم من انتصارين ، دون تعادل، وتعرض للهزيمة فى مواجهتين.