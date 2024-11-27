التنمية الأفريقي: معظم الدول الأفريقية أكثر انفتاحا على استقبال مواطني القارة السمراء

ذكر"بنك التنمية الأفريقي" ADB، أن معظم الدول الأفريقية أصبحت عام 2024 أكثر انفتاحًا على استقبال مواطني القارة السمراء عند سفرهم دون اشتراط حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة، مبينًا أن 47 % فقط من منافذ السفر ما بين الدول الأفريقية تتطلب حاليًا الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر، بعد أن كانت أكثر من 50 % في 2016.

وكشف "مؤشر انفتاح التأشيرة الأفريقية"،الذي يعده "بنك التنمية الأفريقي"، أن الدول الأفريقية قلصت من مسارات السفر التي تشترط على مواطني القارة الحصول على تأشيرات مسبقة قبيل شروعهم في القيام بأسفارهم.

وقالت منصة "سيمافور" - المعنية بالشؤون الأفريقية - إن على قمة مؤشر انفتاح التأشيرات، تصدرت كلا من بنين وجامبيا ورواندا وسيشل قائمة الدول الأكثر انفتاحًا، حيث لا يتطلب دخولها الحصول على أي تأشيرات من مواطني قارة أفريقيا.

وأبرز المؤشر أن هناك 26 دولة تطلب من مواطني القارة الحصول على تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت في عام 2024، مقابل 9 دول فقط في 2016، بارتفاع ملحوظ من 17% إلى 44 % في الوقت الراهن.

وحسنت 17 دولة أفريقية من وضعها على مؤشر درجات الانفتاح على استقبال مواطني القارة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي فقط.. فيما حسنت 39 دولة أفريقية من ترتيبها على المؤشر مقارنة بعام 2016.

