محافظ دمياط يتفقد مستشفى الأمراض النفسية

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى مستشفى الأمراض النفسية و علاج الإدمان التى تقع على مساحة ١٧ ألف متر بمدينة دمياط الجديدة، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وجاءت بحضور النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب والمهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وتفقد " المحافظ " أقسام المستشفى بالمبنى القائم حاليًا، الذى تضمن عيادات خارجية لعلاج الإدمان والصحة النفسية وصحة المرأة والاقلاع عن التدخين ، فضلاً عن قسم الاستقبال والطوارئ الذى يعمل على مدار اليوم، ومعمل تحاليل طبية ومعمل آخر لتحليل المخدرات و صيدلية، وأيضًا وحدة خفض الضرر لعلاج الإدمان الذى يضم عدد ٢ سرير ، وعيادة للأطفال بالفترة الصباحية وللمراهقين بالفترة المسائية ، علاوة على وحدة علاج الإدمان للرجال ، وقسمين لازالة السموم والتأهيل .

وخلال الزيارة ، استمع " محافظ دمياط " إلى شرح تفصيلى حول آلية العمل من الدكتورة شيماء البشبيشى مديرة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لما يقرب من ٤٥ متردد يومياً ، كما تابع الموقف التنفيذى للمبنى الرئيسى بالمستشفى التى يتم تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب والمعوقات التى تواجه عملية استكماله ،حيث بحث " الدكتور أيمن الشهابى " آليات تلافى تلك العقبات ووضع خطة لاستكمال المبنى و فقاً لجدول زمني محدد ، وأكد على ضرورة العمل بالتوازى لتحقيق سرعة الإنجاز بمعدلات العمل ، مؤكدًا أيضًا حرص المحافظة على التنسيق مع وزارتى الصحة والإسكان، للانتهاء من هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن ، نظرًا لأهمية المستشفى التى تُعد من أهم وأكبر المستشفيات المتخصصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان ، بمنطقة الدلتا و ذلك لخدمة المرضى بمحافظة دمياط والمحافظات المجاورة .

وأجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اليوم الأربعاء زيارة ميدانية رافقته فيها المهندسة شيماء صديق نائب المحافظ قام خلالها بوضع حجر الأساس لإنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بنادى المستقبل الرياضي بحضور الدكتور أمر البساطى رئيس مجلس إدارة نادى المستقبل الرياضي وأعضاء مجلس إدارة النادى أعضاء مجلس النواب والشيوخ النائب أسامة العبد والنائب محمد الحصي والنائب أحمد البلشي والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و عبده الشعراوى القائم بعمل مدير مديرية الشباب والرياضة و عمرو شروش مدير إدارة البرامج الرياضية و عادل عبد المنعم مدير إدارة الرياضة.

كما قام المحافظ بافتتاح توسعات النادى الإجتماعي لاستيعاب أعضاء النادى وتقديم خدمة مميزة.