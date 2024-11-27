الزراعة تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، قافلتين بيطريتين مجانيتين، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى محافظة شمال سيناء لدعم مربي ورعاة الماشية بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفي فاضل، مدير المعهد، إن القوافل التي استمرت أنشطتها على مدار يومين، انتهت اليوم من تقديم خدمات العلاج لمايزيد على 1500 رأس من الأغنام والماعز والإبل والأبقار والخيول، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري.

وتابع أنه تم تقدم خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير، فضلا عن إجراء عمليات المقاومة الشاملة للطفيليات الداخلية والخارجية لجميع الحيوانات عن طريق التجريع والرش، مما يساهم في تحسين صحة الحيوانات ووقايتها من الأمراض التي تنتقل عن طريق هذه الطفيليات وكذلك تعظيم الإستفادة من الغذاء الذي يتناوله الحيوان، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة وذلك عن طريق تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية مما يساهم في تقليل معدلات الوفيات في المواليد.

وأوضح فاضل، أنه تم أيضًا على هامش القوافل تكثيف الدور الارشادي والتوعوي لمربي الماشية، لرفع الكفاءة التناسلية والانتاجية للحيوان، وذلك فى إطار التعاون المثمر والفعال بين المعهد ومؤسسة مصر الخير للعام السابع على التوالى منذ عام ٢٠١٨.

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