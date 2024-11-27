قمة دورى الأبطال.. أنشيلوتي يعتمد على دياز بعد إصابة فينيسيوس بالتشكيل المتوقع

لاصوت يعلو الليلة فوق صوت القمة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يحل ضيفًا على نظيره ليفربول الإنجليزى، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور الدورى ببطولة دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج".

ومن المتوقع أن يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسبانى، اللقاء بتشكيل يعتمد فيه على دكة بدلائه فى ظل الغيابات الكثيره التى يعانى منها الفريق الملكى.

حيث يدفع بالمغربي إبراهيم دياز، إلى جوار الفرنسي كيليان مبابي، في ظل غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا .

خط الدفاع: ميندي - روديجر - أسينسيو - فالفيردي .

خط الوسط: كامافينجا - سيبايوس - مودريتش - بيلينجهام .

خط الهجوم: دياز - مبابي .

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الـ 21 برصيد 6 نقاط، حصدهم من انتصارين ، دون تعادل، وتعرض للهزيمة فى مواجهتين، بينما يقع فريق ليفربول فى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، حصدهم من أربع انتصارات دون هزيمة او تعادل.