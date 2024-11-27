ننشر توصيات مؤتمر أدباء مصر دورة الأديب الراحل جمال الغيطاني بالمنيا

أقيمت صباح اليوم الأربعاء الجلسة الختامية لمؤتمر أدباء مصر على مسرح محافظة المنيا، بحضور أمانة مؤتمر أدباء مصر، وعدد من الأدباء والكتاب والشعراء المشاركون في المؤتمر.

وخلال الجلسة قال الشاعر ياسر خليل أمين عام المؤتمر، إن لجنة صياغة التوصيات اجتمعت بعضوية كل من د.محمد السيد عيد، هدي عطية، يسري السيد، د.فوزي خضر، فتحي عبد السميع، د. مسعود شومان، ووليد فؤاد.

وقد انتهت اللجنة إلي التوصيات التالية:

أولا: التوصيات العامة

-يثمن المؤتمر قرارات الدولة المصرية لدعم مطالب الشعب الفلسطيني والوقوف حجرة عثرة ضد أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، ويؤكد وقوف مثقفي مصر في خندق واحد مع الدولة.

-يؤكد المؤتمر علي كل توصيات الدورات السابقة، خاصة الموقف الثابت لمثقفي مصر وأدبائها، برفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، والدعوة إلى كفالة حرية التعبير وتلبية الاحتياجات الثقافية للمناطق الحدودية والنائية.

-التوصية بإعادة نشر كتاب المؤتمر على المستوى العام وطرحه من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

-يوصي المؤتمر بضرورة استكمال بيليوجرافيا كتابات حرب أكتوبر وأهمية إصدارها لتتاح للدارسين والباحثين للمساهمة في العمل البحثي الخاص بهذا الحدث العظيم.

-ضرورة إقرار استراتيجة وطنية للثقافة في الحفاظ علي التراث المعماري والطابع البيئي للأبنية التراثية.

-ضرورة جمع الحكايات الشفاهية المتعلقة بالمحاربين القدامي والمشاركين في الحرب من المدنيين والمنظمات الشعبية فضلا عن ضرورة جمع الأغنية الشعبية المتعلقة بالمقاومة والحروب المتتالية التي واجهتها مصر على مدار تاريخها المعاصر.

ثانيًا: التوصيات الخاصة

-ضرورة الانتهاء من افتتاح مسرح قصر ثقافة المنيا وتفعيل الأنشطة لخدمة مبدعي وجمهور محافظة المنيا.

-يطالب المؤتمر بسرعة الانتهاء من متحف المنيا القومي والتوجيه للمؤسسات المعنية بتدبير كل وسائل الدعم اللازمة.

-أهمية الاعتناء بالاستراحة الخاصه بواحد من رموز مصر والمنيا وجعلها متحفا لعدد من مقتنياته

-سرعة الانتهاء من تجهيز قصر ثقافة المنيا الجديدة تمهيدا لافتتاحه دعما للمجتمعات العمرانية الجديدة واكتشاف مواهبها، وكذا قصر ثقافة "أبو قرقاص".

-إعادة النظر في مكافآت المحاضرين والباحثين والمحكمين بما يليق بإمكانات وقدرات رواد الهيئة العامة والمتعاملين معها.

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