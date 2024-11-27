الرئيس الفلسطيني يؤكد الدعم الكامل لاستقرار لبنان وأمنه

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن دعم دولة فلسطين الكامل، لاستقرار لبنان الشقيق وأمنه، وضمان إعمار ما دمرته الحرب، متمنيًا للشعب اللبناني الشقيق دوام التقدم والاستقرار.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان، معربة عن أملها أن تسهم هذه الخطوة في وقف العنف وعدم الاستقرار اللذين تعانيهما المنطقة جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك.

