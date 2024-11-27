ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يؤكد الدعم الكامل لاستقرار لبنان وأمنه

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن دعم دولة فلسطين الكامل، لاستقرار لبنان الشقيق وأمنه، وضمان إعمار ما دمرته الحرب، متمنيًا للشعب اللبناني الشقيق دوام التقدم والاستقرار. 
ورحبت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان، معربة عن أملها أن تسهم هذه الخطوة في وقف العنف وعدم الاستقرار اللذين تعانيهما المنطقة جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك.
 

الرئيس الفلسطيني لبنان