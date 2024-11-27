الحكومة اللبنانية: ملتزمون بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، التزام الدولة بتفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد.

وقال ميقاتي - في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ " إنه على الرغم من هذا الوجع الكبير وأهوال الكارثة التي حلت بالوطن لا يسعنا إلا قول إنه يوم جديد نأمل أن يحمل معه السلام والاستقرار ".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أنه "في هذا اليوم تبدأ مسيرة الألف ميل في إعادة إعمار ما تهدم واستكمال تعزيز دور المؤسسات الشرعية وفي طالعتها الجيش الذي نعلق عليه الآمال العريضة في بسط سلطة الدولة على كل مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب الجريح".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، :"إن مجلس الوزراء اتخذ خلال جلسة اليوم العديد من المقررات منها التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمدرجاته كافة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوة الامنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقا للترتيبات المرفقة والتي سميت "الريجمنتس" والتي صدرت بالامس بيان مشترك عن الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا".

وأكد أن "هذا البيان يعتبر جزءا لا يتجرأ من هذا القرار الأممي بعد أن أخذ المجلس علما بها ووافق على مضمونها، وذلك استنادا إلى خطة العمليات التي تضعها قيادات الجيش وترفعها وفقا للاصول إلى مجلس الوزارء للموافقة عليها قبل المباشرة بتنفيذها".

وأثنى ميقاتي على الدور الكبير التي تقوم بها قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مضيفا في الوقت نفسه أن لبنان الآن يعيش يوما جديدا تطوى فيه مرحلة من أقصى مراحل المعاناة التي عاشها الشعب في تاريخه الحديث بل كانت الاكثر قسوة وآلما.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية "نحن اليوم أمام موقف وطني وتاريخي ونعيش لحظات استثنائية بحثا عن إيجاد حلول جديدة وجدية للوضع المتأزم الذي تشهده البلاد، مشددا على أن المسؤولية كبرى وجماعية في ظل المأساة الكبيرة التي عاشها جميع أطياف المجتمع.

ودعا أبناء الوطن من حكومة وقوى سياسية ومجلس نواب إلى التكاتف والانخراط في عمليات الاصلاح وبناء دولة حديثة يتشارك الجميع في تدعيم أساسها، مؤكدا أن الحكومة لم تتوانى على الاطلاق منذ اليوم الاول من وقوع الكارثة على البلاد في أداء دورها الكامل حيث بذلت جهودا جبارة لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

كما أعرب عن شكره لكل الدول الصديقة والشقيقة التي ساعدت ولا تزال تقف بجانب لبنان في هذه محنة القتل والتجهير التي تعرض لها أبناء الشعب اللبناني، مؤكدا على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب، بما يسقط الحجج التي يختبىء وراءها العدو.

