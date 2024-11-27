وكيل تعليم 6 أكتوبر تجري جولة تفقدية للمدارس.. صور

تابعت سمية الخطيب، وكيل المديرية مدارس بإدارة 6 أكتوبر التعليمية مدارس (نجيب محفوظ الإعدادية بنين، 6 أكتوبر ب الجديدة، السيدة خديجة ث بنات، التحرير الرسمية لغات، الفتح تعليم أساسي) ، وجاء ذلك بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبتعليمات سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتفقدت خلال الزيارة الفصول الدراسية وفصول رياض الأطفال، وشددت على متابعة أعمال النظافة ومتابعة كراسات التقييم وأن يكون (بالدرجة) وليس (نُظر)، ونوهت على أعمال النظافة والبنية التكنولوجية، وإعلان لائحة الانضباط وتفعيلها في مدرسة نجيب محفوظ، كما شددت على وجود فاصل زمني بين دخول وخروج الفصل الدراسي، مع مراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء، وكذا انضباط الاشراف بالأدوار، والتاكيد علي تحميل كافة المقررات علي السبورات للمرحلة الثانوي.

كما أكدت على توزيع الإشراف بالأدوار مع الالتزام بالقوانين واللوائح وفقًا للحكومة الإلكترونية والالتزام بتقليل كثافة الطلاب بعدد 50 طالبًا كحدٍ أقصى وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة، ومتابعة صلاحية البنية الأساسية التكنولوجية في المدرسة الثانوي التشديد على متابعة الطلبة الضعاف وأعمال التقيمات وأعمال النظافة واستخدام المطهرات.

وقدمت وكيل المديرية الشكر لمديرة مدرسة الفتح صابحة حسن متولي لانضباط العملية التعليمية.