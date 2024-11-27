ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رحيل راهب من دير المحرق

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحل الراهب القمص بستاڤروس المُحرقي عن عمر تجاوز ٧٩ سنة قضى منها أكثر من ٤٥ سنة في الحياة الرهبانية.

ولد الراحل  في يوم ٩ أبريل ١٩٤٥، وترهب يوم ٢٢ أبريل ١٩٧٩، ونال رتبة الكهنوت القسيسية يوم ١٠ مارس ١٩٩٦ ورتبة القمصية يوم ١١ يوليو ٢٠٠٣.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد مار جرجس بدير السيدة العذراء (المُحرق) بجبل قسقام بحضور الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، ومجمع رهبان الدير.

وعقب صلاة التجنيز حمل الآباء الرهبان الجثمان في موكب مهيب إلى طافوس الآباء الرهبان الكائن أسفل مذبح كنيسة السيدة العذراء الجديدة بالدير وهم يرتلون الألحان.

كما قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتقديم خالص العزاء للأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، ولمجمع رهبان الدير في رحيل الراهب القمص بستاڤروس المُحرقي ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

الراهب القمص بستاڤروس الم حرقي الحياة الرهبانية الكهنوت رتبة الكهنوت القسيسية القمصية دير السيدة العذراء الم حرق بجبل قسقام الأنبا بيجول