رحيل راهب من دير المحرق

رحل الراهب القمص بستاڤروس المُحرقي عن عمر تجاوز ٧٩ سنة قضى منها أكثر من ٤٥ سنة في الحياة الرهبانية.

ولد الراحل في يوم ٩ أبريل ١٩٤٥، وترهب يوم ٢٢ أبريل ١٩٧٩، ونال رتبة الكهنوت القسيسية يوم ١٠ مارس ١٩٩٦ ورتبة القمصية يوم ١١ يوليو ٢٠٠٣.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد مار جرجس بدير السيدة العذراء (المُحرق) بجبل قسقام بحضور الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، ومجمع رهبان الدير.

وعقب صلاة التجنيز حمل الآباء الرهبان الجثمان في موكب مهيب إلى طافوس الآباء الرهبان الكائن أسفل مذبح كنيسة السيدة العذراء الجديدة بالدير وهم يرتلون الألحان.

كما قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتقديم خالص العزاء للأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، ولمجمع رهبان الدير في رحيل الراهب القمص بستاڤروس المُحرقي ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.