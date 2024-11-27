مفاجأة سعيدة لعشاق مسلسل "ديكستر" كشفها التريلر الجديد

كشف التريلر الجديد لمسلسل Dexter: Original Sin عن مفاجأة كبيرة لجمهور المسلسل، حيث يظهر أن شخصية ديكستر ما زالت على قيد الحياة بعد أحداث الموسم الأخير من Dexter: New Blood. التريلر يُظهر ديكستر في لحظة حرجة بعد إصابته بالرصاص، ليتم نقله إلى المستشفى وإنقاذه، مما يفتح الباب لاستكمال قصته.

تفاصيل العمل الجديد:

1. Dexter: Original Sin:

يُعد هذا العمل جزءًا مكملًا وسابقًا في آنٍ واحد، حيث يركز على فترة شباب ديكستر، مع مشاهد حالية له تستند إلى ذكرياته. يؤدي الممثل باتريك جيبسون دور ديكستر الشاب، بينما يظهر مايكل سي. هول كراوٍ وقائد لمشاهد محددة.

2. Dexter: Resurrection:

يستعد هذا المسلسل للعرض في 2025، وسيواصل القصة بعد New Blood، حيث يشهد عودة ديكستر لمواجهة عواقب أفعاله. المسلسل يلمح إلى مشاركة ممثلين بارزين مثل بيتر دينكليج وجيليان أندرسون.

تداخل الأحداث:

المسلسلان مترابطان، إذ يُظهر Original Sin بدايات ديكستر كشاب وتحولاته الأولى إلى قاتل متسلسل، بينما يركز Resurrection على تطور شخصيته في الزمن الحالي.

توقعات الجمهور:

مع الشعبية الكبيرة لسلسلة ديكستر، يتطلع الجمهور لفهم الرابط بين الجزأين الجديدين وكيفية استكمال قصة ديكستر المحبوبة والمثيرة للجدل.



مسلسل عن شخصية ابن ديكستر:

حتى الآن، لا يوجد مسلسل مستقل يركز بالكامل على ابن ديكستر، هاريسون. ومع ذلك، يلعب هاريسون دورًا كبيرًا في Dexter: New Blood، حيث يتناول المسلسل العلاقة بينه وبين ديكستر بعد أن أصبح مراهقًا. يركز المسلسل على محاولات ديكستر لإعادة بناء علاقته مع ابنه بعد أن تخلى عنه عندما كان صغيرًا، معتقدًا أن والده توفي.

علاوة على ذلك، يعمل شوتايم على توسيع عالم ديكستر، ومن المتوقع أن يلعب هاريسون دورًا أكبر في المشاريع المستقبلية. هناك أيضًا مناقشات حول إمكانية استمرار السلسلة مع هاريسون في المقدمة، رغم أنه لم يتم تأكيد مسلسل منفصل له حتى الآن. بينما تعتبر قصة هاريسون جزءًا مركزيًا في New Blood، لا يوجد حتى الآن مسلسل مخصص له.

التركيز على ابن ديكستر في المسلسل الجديد “القيامة”:

في المسلسل الجديد “ديكستر: القيامة” (Dexter: Resurrection) الذي سيتم عرضه في صيف 2025، من المتوقع أن يظهر “ديكستر مورغان” من جديد بعد أن تم الإعلان عن عودته في مسلسل جديد. رغم أن “ديكستر” توفي في نهاية الجزء السابق “ديكستر: الدم الجديد” (Dexter: New Blood) على يد ابنه “هاريسون”، فإن التريلر والكشف عن تفاصيل المسلسل لم يكشفوا بعد عن كيفية عودة الشخصية. من المحتمل أن “ديكستر: القيامة” سيركز على عودة الشخصية بطرق غير تقليدية .

أما فيما يتعلق بـ “هاريسون” ابن ديكستر، فقد تم تأكيد أن هذا المسلسل لن يركز فقط على شخصية ديكستر، بل سيستمر في تقديم حكايات متعددة من عالم ديكستر، بما في ذلك الكشف عن حياة الشاب “هاريسون” والذي أصبح جزءاً مهماً في قصة “ديكستر: الدم الجديد”. مع استمرار ارتباطه بالأحداث القديمة، يبقى دوره في المسلسل الجديد غير واضح حتى الآن.