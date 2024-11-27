وكيل تعليم البحيرة يفتتح فعاليات معسكر الكشافة والمرشدات.. صور

افتتح يوسف الدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فعاليات معسكر الكشافة والمرشدات الذى اقيم بمدرسة ابو بكر الصديق الرسمية لغات بادارة مركز دمنهور التعليمية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن ابنائنا الطلاب هم الغرس الحقيقى للمستقبل والقوة المحركة لتنمية المجتمع فى مختلف المجالات وعتادنا المنشود لتحقيق التنمية المستدامة ولا بد من تضافر كافة الجهود لتدريبهم وتاهيلهم وتدريبهم على مهارات القيادة والعمل الجماعى وتنمية قدراتهم البدنية والفكرية من خلال برامج المعسكرات التى تعمل على اكسابهم بنية معرفية وتثقيفية متنوعة وترسخ اواصر الصداقة وخلق التالف والمحبة بينهم.

وأشار وكيل الوزارة، الى ان معسكر الكشافة والمرشدات المقام اليوم يهدف الى تنمية وتعزيز العمل التطوعى واكساب الطلاب المهارات الكشفية وبث روح العمل الجماعي وتنمية الحس الوطنى بالاضافة الى دورة فى صقل شخصيات الطلاب واكسابهم خبرات نظرية وعملية وتعزيز مهارات الاعتماد على النفس والتعامل مع المتغيرات بفكر واعى

وافتتح يوسف الديب وكيل الوزارة يرافقه ابراهيم الفقى مدير الادارة بافتتاح فعاليات المعسكر والذى تضمن برنامحة فقرات وعروض فنية ورياضة متنوعة، كما تضمن مباراة لكرة القدم وتنفيذ عدد من الأعمال التطوعية ونشاطات ومسابقات ثقافية هادفة تفاعل معها الطلاب كما تضمن المعسكر تجسيما لمقر كامل من نادى خلوى ومكتبة ومنشر متعدد الاستخدامات وخيمة كبيرة واخرى صغيرة ومجسد لمصلى بالاضافة الى تدريبات وبرامج حول الحفاظ على البيئة والكشافة والمرشدات اعرب من خلالها الطلاب عن سعادتهم فى المشاركة في المعسكر الذى اكسبهم فرصة العمل التطوعى وبناء علاقات جديدة والاعتماد على النفس.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تعميم فكرة المعسكر على جميع الإدارات التعليمية والعمل على تحقيق اهدافة فى خلق جيل قادر على الاندماج والتعامل مع كافة المتغيرات وذلك تاكيدا لتوجيهات السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.