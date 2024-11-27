الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبو علي لموقعة أورلاندو بيرتس

يسابق الجهاز الفني والطبي للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الزمن لتجهيز الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم وهداف الفريق للتواجد مع بعثة الفريق في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة أورلاندو بيترس الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما غاب اللاعب عن مباراة الفريق أمس أمام استاد أبيدجان الإيفواري في بداية حملة دافع المارد الأحمر عن اللقب القاري.

ويغيب وسام أبو علي عن الأهلي في المباريات الأخيرة بعد الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم خلال تواجده مع منتخب فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث غاب عن مواجهتي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري ومباراة استاد أبيدجان في دوري الأبطال.

وخضع وسام أبو علي لأشعة جديدة في الفترة الأخيرة، أثبتت تعافيه من الشرخ الإجهادي الذي تعرض له في وجه القدم على أن يبدأ تنفيذ مرحلة جديدة من تنفيذ البرنامج التأهيلي، للتعافي بشكل كامل من الإصابة وسط ترقب لموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والتي تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، وسيتم حسم موقفه من السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا وفقا لتطورات حالته في الأسبوع المقبل.

وحدد الجهاز الفني للفريق يوم 4 ديسمبر المقبل لسفر بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة فريق أورلاندو بيرتس في دوري أبطال إفريقيا حيث تطير بعثة الأهلي بقيادة حسام غالي عضو مجلس إدارة بطائرة خاصة.

في نفس السياق يواصل المغربي أشرف داري والتونسي علي معلول البرنامج التأهيلي على أن يتم تقييم موقفهما خلال الأسبوع المقبل بعد الغياب عن صفوف الفريق في الفترة الماضية حيث يعاني «داري» من إصابة في الكاحل منذ الانضمام للأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، بينما خضع «معلول» لجراحة في وتر أكيلس في نهاية الموسم الماضي واقترب من العودة للمشاركة في المباريات خلال شهر يناير المقبل بعد قيده في قائمة الفريق.

كولر يغلق ملف استاد أبيدجان ويضع خطة عبور البنك الأهلي في الدوري

أغلق الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ملف مواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا وبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي في الدوري يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من أجل استعادة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الاتحاد السكندري.

مارسيل كولر طالب من لاعبي الأهلي التركيز في مواجهة البنك الأهلي خاصة أن المنافس يضم عناصر مميزة ويسعى لتحقيق استفاقة وتعويض الهزيمة في الجولة الماضية من بيراميدز من أجل تحقيق مفاجأة أمام الأهلي كما فعل في الدور الأول من الدوري الموسم الماضي بالفوز برباعية مقابل 3 في مواجهة مثيرة جدا.

ويدرس «كولر» الدفع بعدد من البدلاء في مواجهة البنك الأهلي خاصة في خط الدفاع بعودة ياسر إبراهيم للمشاركة أساسيا على حساب خالد عبدالفتاح كما يفكر في عودة أكرم توفيق أيضًا لخط الوسط بدلا من أحمد نبيل كوكا مع عودة عمر كمال عبدالواحد لمركز الظهير الأيمن.